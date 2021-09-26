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Dünya turuna çıkan Çekyalı gezgin Beypazarı'nda mola verdi - Son Dakika

Dünya turuna çıkan Çekyalı gezgin Beypazarı'nda mola verdi

26.09.2021 12:45
Dünya turuna çıkan Çekyalı gezgin Beypazarı'nda mola verdi, System.String[]

Hırvatistan'dan dünya turuna başlayan Çekyalı gezgin Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.

Hırvatistan'dan dünya turuna başlayan Çekyalı gezgin Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mola verdi.

Çekyalı gezgin Dominik Roboğ (28) Hırvatistan'dan dünya turu için yaya olarak başladığı yolculuğunun ikinci ayında Beypazarı'na ulaştı.

Roboğ, gazetecilere 2 gün Beypazarı'nda dinlendikten sonra istikametinin İran olacağını söyledi.

"Bir macera yaşamak istedim ve bunu yaya yolculuğumla sürdürüyorum. Bir günde yaklaşık 25-30 kilometre yürüyorum." diyen Roboğ, ilçede kendisi ile ilgilendiği için Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz ile belediyede turist rehberi Bülent Erdemli'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Turizm ofisinin bahçesinde konakladığını dile getiren Roboğ, Türkiye'de kendisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Roboğ, "Türk halkına sonsuz teşekkürler." dedi.

Hırvatistan, Beypazarı, Ankara, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya turuna çıkan Çekyalı gezgin Beypazarı'nda mola verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya turuna çıkan Çekyalı gezgin Beypazarı'nda mola verdi - Son Dakika
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