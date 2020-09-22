Dünya turuna niyet, Türkiye'ye kısmet - Son Dakika

Dünya turuna niyet, Türkiye'ye kısmet

Dünya turunun İstanbul bölümünde pandemi tedbirleri kapsamında sınırların kapanmasıyla İstanbul'da kalan İngiliz çift 7 aydır karavanla Türkiye'yi dolaşıyor.

Dünya turuna niyet, Türkiye'ye kısmet, System.String[]

Dünya turunun İstanbul bölümünde pandemi tedbirleri kapsamında sınırların kapanmasıyla İstanbul'da kalan İngiliz çift 7 aydır karavanla Türkiye'yi dolaşıyor. Gezdikleri yerlerden videolar çekerek ülkenin güzelliklerini tanıtan çift Türkiye'nin gönüllü turizm elçileri gibi işlev görüyor.

İngiltereli Chris (50) ve Marianne (53) Fisher çifti 2018 yılının Mayıs ayından beri bir karavanda yaşıyor. İngiltere'de sahip oldukları evi kiraya veren çift, gezdikleri yerlerden çektikleri videolarla da gelir sağlıyor. Karavanlarıyla 13 ülkeye gezen Fisher çifti 2020 yılının Ocak ayında dünya turuna çıkmaya karar vermiş. Turun İstanbul bölümünde ise korona virüsü salgını tedbirlerine yakalanmış.

İlk hedefleri 3 gün İstanbul, 3 hafta da Karadeniz turu yapmak olan çift tedbirler kapsamında sınırların kapanmasıyla 95 gün İstanbul'da kalıyor. Karavanlarını bir spor merkezinin otoparkına park eden çift burada kaldıkları sürede Türk komşular da ediniyor. Komşuların pasta, börek ve çay ikramı hiç eksik olmuyor.

Diğer illeri görmek üzere tekrar yola koyulan çift, gittikleri Antalya ve Pamukkale gibi illerin ardından planladıkları Karadeniz turuna başladı. Bu kapsamda Rize, Giresun ve Ordu'nun ardından Samsun'a geldiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı'nda konaklamaya başladılar. Türkiye'nin doğasına aşık olarak, dünya turunu bir an olsun duraklatan çift gördükleri güzellikleri 'Tread the globe' isimli youtube kanalından dünyayla paylaşıyorlar. Korona virüsünden dolayı güvenli gördükleri karavandan ayrılmıyorlar.

"Türkiye vatandaşlığına başvurduk"

Fisher çifti, "İngiltere'den ayrıldığımızda planımız dünyayı dolaşabilmekti. Bu yüzden olabildiğince hızlı bunu yapmak istedik. Türkiye için 25 gün olarak plan yapmıştık. İstanbul'a da 3 gün ayırmıştık. Ama 95 gün orada kaldık. Ardından koronadan dolayı Türkiye'nin en güvenli ve en iyi yer olduğuna karar verdik. Türkiye vatandaşlığına başvurduk. Bir yıldır biz de Türk'üz. Pandemi boyunca bu ülkeye nasıl en faydalı olabileceğimizi göstermek isterdik. Bu ülkenin ne kadar güzel olduğunu yayınladığımız seyahat deneyimi videoları ile insanlara anlatıyoruz. Türkiye'nin bizi kabulü ve hoş karşılaması için en güzel teşekkürün bu yol olduğunu düşündük" dedi.

"Bizi hep hoş karşıladılar"

Seyahatlerinde ilginç deneyimlerde yaşadıklarını belirten çift, "Türkiye'de çok fazla durumla karşılaştık. Ama en komik anlardan biri çay içmek için tepedeki küçük bir köye doğru araba sürmekti. Dağ yolu inanılmazdı. Öleceğimizi sandık. Türkiye'nin en sevdiğimiz kısmı halkı ve herkesin olabildiğince sıcak ve kibar olması. Gittiğimiz yerlerde bizi hep hoş karşıladılar" diye konuştu. - SAMSUN

Koronavirüs, İngiltere, İstanbul, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dünya turuna niyet, Türkiye'ye kısmet - Son Dakika

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