Son Dakika Haberleri: Dünya turuna Zara molası: Türk insanı çok güzel
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Dünya turuna Zara molası: Türk insanı çok güzel

1 saat önce

SİNGAPUR'a gitmek üzere 2 ay önce Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Lichtenfels şehrinden bisikletiyle yola çıkan 24 yaşındaki hemşire Sylvia Hammer, Zara ilçesinde konakladı.

Dünya turuna Zara molası: Türk insanı çok güzel, System.String[]
SİNGAPUR'a gitmek üzere 2 ay önce Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Lichtenfels şehrinden bisikletiyle yola çıkan 24 yaşındaki hemşire Sylvia Hammer, Zara ilçesinde konakladı. Lichtenfels şehrinde bir hastanede hemşire olarak görev yapan ve izlediği bir filmden etkilenerek bisikletle dünya turuna çıkmaya karar verdiğini belirten Hammer, "Sinemada bir filmde bisikletiyle Singapur'a giden birini görünce böyle bir seyahate çıkmaya karar verdim. Bir bisiklet aldım, ücretsiz izne ayrılarak iki ay önce yola çıktım. Yaklaşık iki haftadır Türkiye'de yoluma devam ediyorum, iki hafta sonra Türkiye sınırından çıkmayı planlıyorum" dedi.

ARKADAŞININ AİLESİNİ ZİYARET EDECEK

Almanya'daki bir arkadaşının anne ve babasının Ordu'da yaşayan ailesini ziyaret etmek için bu kente gideceğini kaydeden Hammer, "Orada bir veya iki gün kalmayı planlıyorum. Singapur'a ulaştığımda seyahatimi sürdürmeyi istiyorum, Singapur son nokta olmayabilir. Günlük 70 ile 110 kilometre pedal çeviriyorum. Ulaştığım yerleşim yerlerinde genellikle uygun bir alanda kamp kurarak konaklıyorum. Ancak güvenebileceğime inandığım evlere misafir oluyorum. Seyahatim süresince günlük 15 Euro bütçe ayırıyorum. Zaten yemek haricinde bir giderim yok. Yollarda turist olduğumu anlayanlar bana yardımcı olmak istiyor. Bisikletimin lastiği patladı ve çevredeki insanlar lastiği değiştirdi. Türkiye ve Türk insanı çok güzel ve misafirperver. Yemekler harika, çok zengin ve lezzetli bir yemek kültürü var" diye konuştu. Hammer, daha sonra Ordu'ya gitmek üzere yola çıktı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:37 
Singapur, Almanya, Güncel
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