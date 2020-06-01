TBMM Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Tütün lobilerinin siyasi iktidarlara kolaylıkla nüfuz ettiği ülkelerde tütün kontrolü savunucuları çok zor ilerleme kaydederken biz çok seri ve güçlü bir şekilde yol alıyoruz." dedi.

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü'nde bilim, spor, sanat alanında başarılı gençlerin tütün salgınına karşı yapılabilecekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ele aldıklarını anımsatan Durgut, bu yılki "Dünya Tütüne Hayır Günü" temasının "Gençleri tütün endüstrisi manipülasyonundan ve tütün ve nikotin kullanımından korumak" olarak belirlediğini vurguladı.

Tütün endüstrisine karşı duruşuyla halk sağlığının yanında yer alan Erdoğan'ın bilim, spor ve sanat alanında uluslararası başarılarıyla Türkiye'yi temsil eden tütün endüstrisi karşıtı gençlerle kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiğini hatırlatan Durgut, endüstrinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerine karşı yapılabilecekler, dumansız hava sahası uygulamaları, vergilendirme, gençliğin bağımlılıklara karşı sağlıklı yaşam ve spora bakışının ele alındığı görüşmede gençlerin Erdoğan'a görüşlerini aktardığını belirtti.

Gençleri bir araya getiren ve tütün endüstrisine karşı gençlik inisiyatifini başlatan TBMM Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, tütün endüstrisinin her yıl 8 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğunu kaydetti.

Durgut, gençleri ve çocukları hedef alan çok uluslu sigara şirketleri ve onların lobilerine karşı mücadelede başarıya ulaşmanın ancak ve ancak güçlü siyasi irade ve liderlikle mümkün olduğunun altını çizdi.

Tütün lobilerinin kolaylıkla nüfuz ettiği ülkelerde mücadelenin Türkiye'ye nazaran çok daha zor olduğunu ifade eden Durgut, "Ben bu liderliğin kıymetini şahsen, özellikle farklı ülkelerden tütünle mücadele edenlerle konuşma imkanı bulduğumuz uluslararası platformlarda konferanslarda daha çok fark ediyorum. Tütün lobilerinin siyasi iktidarlara kolaylıkla nüfuz ettiği ülkelerde tütün kontrolü savunucuları çok zor ilerleme kaydederken biz sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) liderliğinizle çok seri ve güçlü bir şekilde yol alıyoruz ve bunu iftiharla uluslararası platformlarda da paylaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder de tütün endüstrisinin çocuk ve gençleri etkilemek ve nikotin bağımlısı yapmak için her yıl reklam, promosyon ve sponsorluk faaliyetlerine 9 milyar dolar harcadığını belirtti.

Ergüder, "DSÖ, dünyanın en sinsi ve acımasız endüstrisine karşı gençleri yanına alacağı bir kampanya başlatmaktadır. DSÖ, hükümetleri ve özellikle gençleri, bu ürünlerden arındırılmış yeni bir dünya yaratmak için iş birliğine davet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dün, 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferansla yoluyla bir araya gelen gençler, tütün endüstrisinin lobicilik faaliyetlerine karşı halk sağlığı odaklı ilkeli duruş sergileyen Erdoğan'a teşekkür etmişti.