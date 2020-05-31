Dünya Tütünsüz Günü - Son Dakika

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Soykırlı, mesajında, Yeşilay'ın tütün ve tütün ürünleri kullanımının bireysel ve toplumsal yıkıcı zararlarına dikkat çekerek, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için herkesi bu mücadelenin bir parçası olmaya davet eden çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Yeşilay'ın 100 yıldır olduğu gibi koronavirüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştığını aktaran Soykırlı, şunları kaydetti:

"Normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurguluyor ve yeni kampanyamızla "O nefes sana lazım olacak" diyoruz. TÜİK'in Türkiye Sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz. Yeşilay sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüyor."