Dünya Tütünsüz Günü - Son Dakika

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Güneş, mesajında, Yeşilay'ın 100 yıldır olduğu gibi koronavirüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştığını, normalleşme dönemiyle birlikte tütünden uzak durmanın tam zamanı olduğunu belirtti.

Dünya Tütünsüz Günü kapsamında, "O nefes sana lazım olacak" sloganıyla film hazırlandığını, herkesi sigarasız bir yaşama davet ettiklerini vurgulayan Güneş, sağlıklı bir toplum ve gelecek için herkesin mücadelenin bir parçası olması gerektiğini hatırlattı.

Toplumdaki sigara kullanan tüm bireyleri, sigarayı bırakmaya davet ettiklerini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Yeşilay, sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüyor. Sağlık Bakanlığı ile 'Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma' kampanyasını başlatan kurumumuz, Yeşil Dedektör uygulaması ile dumansız hava sahasına katkı sağlıyor. 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' kampanyasıyla koronavirüs döneminde sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlayan Yeşilay, salgın döneminde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne gelen 10 bini aşkın çağrıya yanıt verdi. Biz Yeşilay olarak bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz."