Son Dakika Haberleri: Dünya üçüncüsü İsveç'e coşkulu karşılama
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Dünya üçüncüsü İsveç'e coşkulu karşılama

56 dakika önce

Kadınlar Dünya Kupası'nda 3. olan İsveç'i binlece kişi karşıladı.

Dünya üçüncüsü İsveç'e coşkulu karşılama, System.String[]
Kadınlar Dünya Kupası'nda 3. olan İsveç'i binlece kişi karşıladı.

Hava alanından törenin yapılacağı Götaplatsen meydanına kadar açık otobüs ve yüzlerce arabalık konvoyla yol alan millilere ilgi büyüktü.

Törende konuşan milli futbolcu Caroline Seger, "Burada sizinle kucaklaşmak inanılmaz bir şey" derken, Kosava asıllı takımın ve Dünya Kupası'nın en oyuncusu Kosavar Asllani, "Öncelikle burada binlerce kişiyi görmek gurur verici, Dünya Kupası'nda büyük bir şey yaptığımızı gösteriyor" dedi. - STOCKHOLM
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
İsveç, Spor
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