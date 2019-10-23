Son Dakika Haberleri: Dünya üçüncüsü oldu, Mehmetçiğe selam yolladı
Son Dakika Güncel Dünya üçüncüsü oldu, Mehmetçiğe selam yolladı

Dünya üçüncüsü oldu, Mehmetçiğe selam yolladı

13 dakika önce

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu dünya Şampiyonası'nda 3. olan Hayriye Türksoy, madalyasını aldıktan sonra Mehmetçiğe selam yolladı.

Dünya üçüncüsü oldu, Mehmetçiğe selam yolladı, System.String[]

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu dünya Şampiyonası'nda 3. olan Hayriye Türksoy, madalyasını aldıktan sonra Mehmetçiğe selam yolladı.

Kayserili başarılı sporcu Hayriye Türksoy, Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu Şamiyonası'na katıldı. Şampiyonada Dünya 3.'sü olan Hayriye Türksoy, "Beni ilmek ilmek dokuyan, yanımda olamasa bile yokluğunu asla hissettirmeyen kamp ve maç boyunca arka planda benimle savaşan hocam Esat Kaya'ya sonsuz teşekkür ederim. Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluk fakat bazen nasipten öte yol yok. İlk değil sonda olmayacak. Yine ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız" mesajını paylaştı.

Hayriye Türksoy, ödül töreninden sonra Asker selamı vererek Mehmetçiğe selam yolladı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Esat Kaya, Shanghai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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