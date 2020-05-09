"Dünya ülkeleri 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Dünya ülkeleri 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı' - Son Dakika Ekonomi

"Dünya ülkeleri 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı"

6 saat önce

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, Covid-19 pandemisinin küresel üretimde yüzde 10-15'lik bir payı eritmesi beklendiğine dikkat çekerek, "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri küresel ekonomik kayıpların telafi edilmesi için 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı" dedi.

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, Covid-19 pandemisinin küresel üretimde yüzde 10-15'lik bir payı eritmesi beklendiğine dikkat çekerek, "Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri küresel ekonomik kayıpların telafi edilmesi için 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı" dedi.

Odeabank, Dış Ticaret Buluşmaları toplantıları kapsamında Bursa'da faaliyet gösteren ihracatçı firmalarla dijital platform üzerinden bir araya geldi. Türkiye otomotiv ve tekstil endüstrisinin üssü Bursa'da faaliyet gösteren yaklaşık 50 şirket yöneticisinin katıldığı toplantıda, Covid-19 pandemisigölgesinde ihracatın finansmanı ve riskleri konusu tartışıldı.

Video konferansta konuşan Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, dünyada ve Türkiye'de makroekonomik gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Koronavirüs salgınının, küresel üretim seviyesinde yüzde 10-15'lik bir payı eritmesi bekleniyor.

"Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri küresel ekonomik kayıpların telafi edilmesi için 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı. Ülkelerin açıkladığı bu büyük çapta destek paketlerinin, en önemli bacağı iç taleplerindeki kayıpları önlemek yönündeydi.

"Açıklanan tüm bu paketlere rağmen global ekonomi bu yıl önemli ölçüde daralma gösterecektir.

"Ancak, Avrupa Merkez Bankası'nın uç senaryolarına bakarsak ki bu senaryolardan bir tanesinde 2020'nin tamamında yıllık yüzde 15 daralma var, bu da Avrupa'nın deflasyonla karşılaşma tehlikesi olduğunu gösterir.

"Küresel çıkış stratejilerine göre, koronavirüs krizinden en erken çıkışın Haziran ayı içerisinde olması bekleniyor.

"Türkiye de global çapta planlanan çıkış stratejilerine göre hareket ediyor. Küresel ekonomi için ise en büyük risk ise yılın 4. çeyreğinde ikinci dalganın yaşanma olasılığı. Bu nedenle çıkış stratejilerinin doğru zamanlama ile yapılması kritik."

Odeabank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Ahmet Zafer Seyar da, Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde sanayici ve ihracatçılara destek olmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Seyar, Odeabank olarak Covid-19 pandemisinin ekonomiye etkisini asgari seviyede tutmak amacıyla işletmelere önemli kolaylıklar sağladıklarına dikkat çekti.

İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'nın Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü şehri olduğunu vurgulayan Seyar, "Odeabank olarak sunduğumuz bankacılık hizmetleri ile sanayicilerin işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ülkemiz için zor olan bir süreçte müşterilerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere destek paketleri açıkladık. Bu süreçten ülke olarak hasarsız çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.


Koronavirüs, Odea Bank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:23 Kaynak: DHA


Son Dakika

Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için alınacak tüm tedbirleri madde madde açıkladı
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor         
19:30
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var         
19:28
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız         
19:20
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti         
19:04
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu         
19:03
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü         
18:35
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı         
18:34
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu         
18:10
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş         
18:06
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi         
17:56
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı         
17:53
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler         
17:42
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu         
17:37
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı         
17:11
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor         
17:08
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor         
17:06
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti         
17:01
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı         
16:35
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi         
16:35
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi         
16:30
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor         
16:30
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma         
16:28
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek         
16:27
Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü         
16:09
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi         
16:04
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek         
16:04
İş adamı Hikmet Tunceli, İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi         
15:53
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı         
15:42
Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 20:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dünya ülkeleri 13-15 trilyon dolarlık destek paketleri açıkladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]