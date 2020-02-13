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Dünya ülkelerinin yaklaşık yarısında kölelik hala suç sayılmıyor
6 saat önce
Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Yerel Kanunlarda Kölelik Karşıtlığı veri tabanına göre bir çok ülkede başka bir insana sahip olmayı ya da üzerinde hükümranlık kurmayı doğrudan suç kapsamına alan ve cezalandıran hukuki düzenlemeler bulunmuyor
Dünyadaki ülkelerin neredeyse yarısında kölelik suç olarak kabul edilmiyor.
Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Yerel Kanunlarda Kölelik Karşıtlığı veri tabanına göre bir çok ülkede başka bir insana sahip olmayı ya da üzerinde hükümranlık kurmayı doğrudan suç kapsamına alan ve cezalandıran hukuki düzenlemeler bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:45
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