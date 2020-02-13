Dünya ülkelerinin yaklaşık yarısında kölelik hala suç sayılmıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya ülkelerinin yaklaşık yarısında kölelik hala suç sayılmıyor - Son Dakika Dünya

Dünya ülkelerinin yaklaşık yarısında kölelik hala suç sayılmıyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Yerel Kanunlarda Kölelik Karşıtlığı veri tabanına göre bir çok ülkede başka bir insana sahip olmayı ya da üzerinde hükümranlık kurmayı doğrudan suç kapsamına alan ve cezalandıran hukuki düzenlemeler bulunmuyor

Dünya ülkelerinin yaklaşık yarısında kölelik hala suç sayılmıyor, System.String[]

Dünyadaki ülkelerin neredeyse yarısında kölelik suç olarak kabul edilmiyor.


Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Yerel Kanunlarda Kölelik Karşıtlığı veri tabanına göre bir çok ülkede başka bir insana sahip olmayı ya da üzerinde hükümranlık kurmayı doğrudan suç kapsamına alan ve cezalandıran hukuki düzenlemeler bulunmuyor.

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Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:45 
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