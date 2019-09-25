Son Dakika Haberleri: Dünya Ümitler Judo Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası

1 saat önce

Kazakistan'da başlayan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda Merve Azak altın madalya kazandı.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası, System.String[]

Kazakistan'da başlayan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda Merve Azak altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Almatı kentindeki şampiyonada milli sporcu, final maçında Venezuelalı Maria Gimenez'i waza-ari puanıyla yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada bugün tatamiye çıkan erkekler 55 kiloda Berat Bahadır beşinci, kadınlar 44 kiloda Hanife Özcan ise yedinci sırada yer aldı.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda yarın kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut, erkekler 60 kiloda Muhammed Ali Demirel ve aynı kiloda Talha Büyükeser tatamiye çıkacak.

Kazakistan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır
Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı İki yıl önce Türkiye'ye gelen Hollandalı iş adamı Müslüman oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 17:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Ümitler Judo Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]