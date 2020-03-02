Dünya un sektörü Antalya'da buluşacak

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Kongre ve Sergisi, yerli ve yabancı bin civarında delegenin katılımıyla 12-15 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

TUSAF'ın açıklamasına göre, Antalya Belek'te düzenlenecek etkinliğe, yerli ve yabancı bin civarında delege katılacak.

Geçen yıl 3,3 milyon ton un ihracatından 1,1 milyar gelir sağlayan ve 6 yıldır bu alanda "dünya şampiyonu" olan sektör, dünya genelinden katılacak delegelerle una dair tüm gelişmeleri kongrede ele alacak.

Un sektörüyle alakalı dünyada düzenlenen ilk 10 kongre içerisinde yer alan etkinliğin, 2020'deki ana teması "Buğday ve Un: Üretim, Ticaret ve Sürdürülebilirlik" olacak.

Kongrenin açılışına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın katılımı bekleniyor.