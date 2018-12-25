Son Dakika Haberleri: Dünya Ünlü Hazır Giyim Markası KKTC'de Şube Açtı

Dünya Ünlü Hazır Giyim Markası KKTC'de Şube Açtı

1 saat önce

DÜNYACA ünlü Fransız hazır giyim ve spor markası Lacoste, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) mağaza açtı.

Dünya Ünlü Hazır Giyim Markası KKTC'de Şube Açtı, System.String[]
DÜNYACA ünlü Fransız hazır giyim ve spor markası Lacoste, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) mağaza açtı. 

KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'nın en yoğun caddesi olan Dereboyu'nda açılan mağazada, Türkiye fiyatlarında satışlar başladı. Lacoste'yi KKTC'ye getiren grup yeni mağazanın duyurusunu halka; "Gelmez denen geldi" sloganı ile yaptı. 

DHA'ya konuşan şirketin direktörü Hüseyin Kemaler, "Bir dünya markasını Kıbrıslı Türklere kazandırdıkları için mutlu olduklarını" söyledi.

Marka'nın KKTC'ye gelmesi sürecinin 3 yıl sürdüğünü söyleyen Kemaler, "Markaların Kuzey Kıbrıs'ı tercih etme gibi bir düşüncesi bence yoktu, ama yetenekli ve başarılı iş adamlarının gayretleri ve azimleri ile  markalar olumlu bakmaya başlamışlardır" dedi.

Ambargoların olduğu bir dönemde dünya markasının Kuzey Kıbrıs'a gelişi ile ilgili Kemaler, "KKTC ticari olarak ambargo olduğu kanaatinde değilim. Önemli olan pazarın düzgün çalışmasını sağlayacak yasaların ve kuralların olması ve bunlarında denetlenmesidir" değerlendirmesini yaptı. KKTC'de ambargolar altında olduğu için Rumların engellemeleriyle karşılaşıyor. Bir çok dünya markası da, Rumların engellemesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapamıyor. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:17 Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi

Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:06:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Ünlü Hazır Giyim Markası KKTC'de Şube Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]