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Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - Son Dakika

Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü

07.12.2021 14:57

Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü Akan sel suları denizin rengini kahverengiye çevirdi Antalya'da etkili olan şiddetli yağmur sonrasında dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü

Akan sel suları denizin rengini kahverengiye çevirdi

ANTALYA - Antalya'da etkili olan şiddetli yağmur sonrasında dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya'yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında 'turuncu' kod vererek uyarmıştı. Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü. Her dönem görüntüsü ile turistlerin çekim merkezi olan denizin rengi kahverengiye döndü. O anları unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar ise fotoğraf ve video çekti.

Gördükleri karşısında şaşıran Damla Karakaya, "Antalya'yı hiç böyle görmemiştim. Bu muhteşem bir görüntü. Herkesin buraya gelerek bunu görmesi lazım. Hayat kısa böyle şeyler görünmesi lazım. Denizin rengi kahverengiye dönüşmüş. Çok şiddetli yağmur sonrasında sel suları denize karışmış" diyerek durumu anlattı.

Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü
Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü
Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü
Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü
Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü
Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konyaaltı, Antalya, Turizm, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü - Son Dakika


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