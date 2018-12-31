Son Dakika Haberleri: Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun: Doğu Türkistan'da Soykırım Başladı, Türkiye'den Somut Adım Yok

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun: Doğu Türkistan'da Soykırım Başladı, Türkiye'den Somut Adım Yok

21 dakika önce

Doğu Türkistan'da toplama kamplarına alınan Uygurları sayısı 3 milyona ulaştı, 350 kişi hayatını kaybetti"

Doğu Türkistan'da toplama kamplarına alınan Uygurları sayısı 3 milyona ulaştı, 350 kişi hayatını kaybetti"
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:19 

Doğu Türkistan, Dünya
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