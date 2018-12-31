Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun: Doğu Türkistan'da Soykırım Başladı, Türkiye'den Somut Adım Yok
21 dakika önce
Doğu Türkistan'da toplama kamplarına alınan Uygurları sayısı 3 milyona ulaştı, 350 kişi hayatını kaybetti"
Doğu Türkistan'da toplama kamplarına alınan Uygurları sayısı 3 milyona ulaştı, 350 kişi hayatını kaybetti"
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:19
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