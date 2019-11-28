Son Dakika Haberleri: Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'dan çağrı: Çin ile ticareti sonlandırın
Son Dakika Dünya Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'dan çağrı: Çin ile ticareti sonlandırın - Son Dakika Dünya

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'dan çağrı: Çin ile ticareti sonlandırın

6 saat önce

Çin’deki azınlık Müslüman Uygurların sürgündeki lideri Dolkun İsa, ülkeleri Pekin ile yaptıkları ticareti sonlandırmaya çağırdı.

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'dan çağrı: Çin ile ticareti sonlandırın, System.String[]

Çin'deki azınlık Müslüman Uygurların sürgündeki lideri Dolkun İsa, uluslararası güçlere çağrı yaparak Pekin ile yaptıkları ticareti sonlandırmalarını istedi.


Münih merkezli grup Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa, Sincan Bölgesi'ndeki Uygurların kamplardaki şartlarını ortaya çıkaran belgelerin yayınlanması sonrası ülkelerin Pekin yönetimine karşı ses çıkarmasını istedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TikTok, Uygur Türklerine baskıyı anlatan videoyu kaldırdığı için özür diledi
Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 01:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'dan çağrı: Çin ile ticareti sonlandırın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]