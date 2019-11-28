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Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'dan çağrı: Çin ile ticareti sonlandırın
6 saat önce
Çin’deki azınlık Müslüman Uygurların sürgündeki lideri Dolkun İsa, ülkeleri Pekin ile yaptıkları ticareti sonlandırmaya çağırdı.
Çin'deki azınlık Müslüman Uygurların sürgündeki lideri Dolkun İsa, uluslararası güçlere çağrı yaparak Pekin ile yaptıkları ticareti sonlandırmalarını istedi.
Münih merkezli grup Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa, Sincan Bölgesi'ndeki Uygurların kamplardaki şartlarını ortaya çıkaran belgelerin yayınlanması sonrası ülkelerin Pekin yönetimine karşı ses çıkarmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:41
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