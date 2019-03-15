Dünya Uyku Günü'nde Bebeklerde Kaliteli Uykunun Altın Kuralları

Dünya Uyku Derneği tarafından her sene Mart ayının üçüncü cuma günü kutlanan Dünya Uyku Günü, bu sene 15 Mart tarihine denk geliyor. Bu güne özel bebeklerde uykunun önemine dikkat çeken Uyku Danışmanı Selen ÜÇOK ve Sedef Fenik, bebek ve çocuk gelişiminde uykunun beslenme kadar önemli olduğunu, özellikle 0-3 yaş döneminde, beyin gelişiminin büyük bir kısmının uyku sırasında olduğunu söylüyor. Uyku sırasında salgılanan melatonin hormonun bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve hipofiz bezinin daha fazla büyüme hormonu salgılamasını sağladığını da vurgulayan Üçok ve Fenik, "Bebek ve çocuklarda yetersiz uyku; dikkat süresinin azalmasına, beslenme bozukluklarına, adaptasyon sorunlarına, asabiyet oluşumuna, tek başına oynama kabiliyetinin azalmasına, öğrenme yeteneğinin azalmasına sebep olmaktadır" şeklinde ifade ediyor.

Uyku eğitimi konusunda anne babaların en fazla yaptıkları hatalara da değinen ÜÇOK ve Fenik; "Ailelerin uyku eğitimini bebeği yatağa bırakıp ağlatmadan ibaret olarak görmeleri, bebeklerini çok geç yatırarak, sabah geç uyanacaklarına inanmaları, bebekleri gündüz uyutmayarak, gece daha iyi uyuyacağını düşünmeleri, mama alan bebeklerin, anne sütü alan bebeklere oranla daha uzun uyuyacağını düşünmeleri en sık yapılan hataların başında geliyor" dedi.