Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü - Son Dakika

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, uyuşturucu madde kullanımının kişide biyopsikososyal problemlerin yanı sıra kamusal, hukuki ve idari sorunlara yol açtığını belirtti.

"Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır" ifadelerini kullanan Güner, şunları kaydetti:

"Özellikle tedaviye uyum gösteren ve tedavi motivasyonu yüksek olan kişilerde uyuşturucuyu bırakma oranı çok yüksektir. Amacımız, başta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun tamamını her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmaktır. Bilinmelidir ki bağımlılıkla mücadelede başarı, istikrarlı ve gönüllü çalışmadan gelir. Bu vesileyle tüm toplumu bağımlılıkla mücadeleye davet ediyoruz."