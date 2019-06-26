"Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" - Güvenpark'ta bilgilendirme standı açıldı
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Başkentte, "Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" dolayısıyla uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:28 Kaynak: AA
Başkentte, "Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" dolayısıyla uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı. Kızılay
Güvenpark'ta açılan stantta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
, Yeşilay
ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.
"Uyuma, İhbar Et" uygulaması ve WhatsApp ihbar hattına dair açıklamalarda da bulunulan stantta, ihbarcıların kimliklerinin gizli tutulduğu anlatıldı.
Etkinlikte yer alan narkotik köpeklerine halkın ilgisi yoğun oldu.
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