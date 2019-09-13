Dünya üzerinde 815 milyon insanın gıdaya erişimi yok
27 dakika önce
Erasmus programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak için Yenilikçi Yaklaşımlar" (Postharvest) projesi kapsamında 'Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi' paneli gerçekleştirildi.
Erasmus programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak için Yenilikçi Yaklaşımlar" (Postharvest) projesi kapsamında 'Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi' paneli gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:40
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