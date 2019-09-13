Son Dakika Haberleri: Dünya üzerinde 815 milyon insanın gıdaya erişimi yok
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Dünya üzerinde 815 milyon insanın gıdaya erişimi yok

27 dakika önce

Erasmus programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak için Yenilikçi Yaklaşımlar" (Postharvest) projesi kapsamında 'Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi' paneli gerçekleştirildi.

Dünya üzerinde 815 milyon insanın gıdaya erişimi yok, System.String[]

Erasmus programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak için Yenilikçi Yaklaşımlar" (Postharvest) projesi kapsamında 'Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi' paneli gerçekleştirildi.

Erasmus, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:40 
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