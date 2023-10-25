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Şaşırtmaya devam ediyor! Icardi'den Devler Ligi'ne damga vuran istatistik - Son Dakika

Şaşırtmaya devam ediyor! Icardi'den Devler Ligi'ne damga vuran istatistik

Son Güncelleme: 25.10.2023 20:08

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Samuel Eto'o'dan (2008/09) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda hem Manchester United hem de Bayern Münih'e gol atmayı başaran ilk santrfor oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde bir ilke imza attı. Opta'da yer alan verilere göre Icardi, 2008/09 sezonundan bu yana hem Manchester United hem de Bayern Münih ağlarını sarsan ilk forvet oldu. Bu başarıyı daha önce sadece Samuel Eto'o gerçekleştirmişti.

İKİ DÜNYA DEVİNE DE GOL ATTI

Arjantinli yıldız futbolcu, İngiliz devi Manchester United'a normal gol atarken, Alman devi Bayern Münih'e ise penaltıdan panenka gol attı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 16 maça çıkan Icardi, söz konusu mücadelelerde 15 gol atıp 2 de asist kaydetmeyi başardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Şaşırtmaya devam ediyor! Icardi'den Devler Ligi'ne damga vuran istatistik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şaşırtmaya devam ediyor! Icardi'den Devler Ligi'ne damga vuran istatistik - Son Dakika
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