Şaşırtmaya devam ediyor! Icardi'den Devler Ligi'ne damga vuran istatistik

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde bir ilke imza attı. Opta'da yer alan verilere göre Icardi, 2008/09 sezonundan bu yana hem Manchester United hem de Bayern Münih ağlarını sarsan ilk forvet oldu. Bu başarıyı daha önce sadece Samuel Eto'o gerçekleştirmişti.

İKİ DÜNYA DEVİNE DE GOL ATTI

Arjantinli yıldız futbolcu, İngiliz devi Manchester United'a normal gol atarken, Alman devi Bayern Münih'e ise penaltıdan panenka gol attı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 16 maça çıkan Icardi, söz konusu mücadelelerde 15 gol atıp 2 de asist kaydetmeyi başardı.