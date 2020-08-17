Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Dünya üzerinde şu ana dek güvenilir araçlarla ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtilen 54,4 derecelik sıcaklık, California'daki Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda kayıtlara geçti. Sıcaklık, ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri tarafından teyit edilecek.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE NEDEN OLDU

Ölçüm, ABD'nin batı kıyılarını etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında yapıldı. Sıcaklıkların bu hafta daha da artması bekleniyor. Sıcak hava yüzünden bir elektrik santralinde arıza çıkması nedeniyle, California'da iki gündür elektrik kesintileri yaşanıyor.

ÖNCEKİ REKOR 2013'TEN

Pazar günkü ölçüm, Ölüm Vadisi'ndeki Furnace Creek'te kayıtlara geçti. 54 derecelik bundan önceki rekor da yine Ölüm Vadisi'nde 2013'te kaydedilmişti. 100 yıl önce yine Ölüm Vadisi'nde yapılan 56,6 derecelik ölçüm ise tartışmalı. Bazı çağdaş meteoroloji uzmanları, ölçümün hatalı olduğuna inanıyor. 1931'de Tunus'ta yapılan 55 derecelik ölçüme de yine güvenilir olmadığı gerekçesiyle karşı çıkılıyor.

10 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

ABD'nin batı kıyısındaki sıcak hava dalgası, kuzeybatıdaki Arizona'dan, kuzeybatıdaki Washington eyaletine kadar uzanıyor. Pazartesi ve salı günü zirve yapması beklenen sıcak havanın gelecek 10 gün boyunca etkili olacağı belirtiliyor.

YANGIN HORTUMU GÖRÜLDÜ

California eyaletinde sıcaklıklar yükselirken, Lassen County'de büyük bir yangın hortumu görüldü.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

California'daki elektrik şebekesi yönetimi, elektrik arzının talebi karşılayamaması olarak tarif edilen 3. aşama acil durum ilan etti. Bölgenin elektrik ihtiyacı büyük ölçüde güneş ve rüzgara dayalı olduğu ve halk yoğun olarak klima kullandığından, elektrik altyapısı büyük bir baskı altına giriyor.

Talebi yönetebilmek için de yetkililer, planlı elektrik kesintilerine gidiyor.