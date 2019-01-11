Dünya Üzerindeki Yerelde Sosyal Politikalar Bu Konferansta Konuşuldu

Dünya üzerindeki yerelde sosyal politikalar bu konferansta konuşuldu Kadıköy'de Uluslararası Yerelde Sosyal Politikalar KonferansıİSTANBUL - Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Yerelde Sosyal Politikalar" konferansında yerel yönetimlerin sosyal projeleri uluslararası düzeyde ele alındı.

Dünya üzerindeki yerelde sosyal politikalar bu konferansta konuşuldu

Kadıköy'de Uluslararası Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı



İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Yerelde Sosyal Politikalar" konferansında yerel yönetimlerin sosyal projeleri uluslararası düzeyde ele alındı. Yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman akademisyenlerin katıldığı konferansta, dünya üzerindeki sosyal belediyecilik uygulamaları tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Kadıköy Belediyesi,tarafından Caddebostan Kültür Merkezinde "Yerelde Sosyal Politikalar" konulu uluslararası konferans düzenlendi. İki gün boyunca devam edecek konferansın ilk oturumuna CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Türkiye'den ve Avrupa'dan çok sayıda akademisyen ve uzman konuşmacı katıldı. Konferans, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Konferansın ilk oturumunun moderatörlüğünü Prof. Dr. Ebru Voyvoda yaptı. Ardından Prof Dr. Meryem Koray, Dr. Denizcan Kutlu ve Alman akademisyen Prof. Dr. Markus Promberger konuşmalarını yaptı.

Konferansta, akademisyen ve uzmanlar tarafından, tüm dünyada etkili olan sosyal ve ekonomik krizlerin sonucunda getirilen ekonomik kısıtlamalar ve bu kısıtlamalar ile sosyal politikalar ve kamu hizmetleri arasındaki ilişki konuşuldu. Ayrıca, Türkiye'nin bu sorunlara bakış açısı değerlendirilip, özellikle Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerinin ulusal ve yerel stratejileri tartışıldı.

Yerel yönetimlerde sosyal projelerin büyük öneme sahip olduğunu belirten Nuhoğlu, konferansın bilgi alışverişi açısından da önem taşıdığını söyledi. Nuhoğlu,"Maddi olarak zor durumlarda kalmış ve bunu çözemeyen insanların sorunlarını, bizler hem yerel hem merkezi yönetim olarak çözmeye çalışıyoruz. Bu sorunları nereye kadar çözebiliriz, deneyim ve birikimlerimiz nelerdir, neler yapıyoruz, aslından bu toplantıda bunları konuşmak istiyoruz" dedi.

Sosyal Belediyecilik alanında Kadıköy'de önemli projelerin olduğunu sözlerine ekleyen Aykurt Nuhoğlu: "Yerel yönetimler tarafından çeşitli projeler üretildi. Çocuk yuvalarından kreşlerden Alzheimer bakımevi, sosyal yaşam evlerine kadar. İnsan sosyal bir varlık, hem ekonomik anlamda hem sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Barınma, güvenlik, beslenme ve sağlık gibi eğitim gibi temel sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Hem de bir şekilde sosyal anlamda var olması gerekiyor. Bu ikisi bir araya geldiği zaman insan sağlıklı bir yaşam sürdürebiliyor ve üretimin içinde olduğu zaman bu yaşamın refahı daha yüksek oluyor. Biz de her alanla ilişkili bu sorunların hem Türkiye içerisinde konuşulması hem de Avrupa'daki kentlerde uygulamaların bizimle paylaşılması, bizim de onlarla paylaşmamız ile ilgili seminerleri düzenledik. Aslında Kadıköy Akademi'nin beşinci semineri bu, uluslararası çapta yapılıyor. Bu devam edecek bu sorunlar daha çok konuşulacak. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber ciddi bir işsizlikle karşı karşıyayız. Üretimin çok kolay olması, teknolojinin üretimi düşünülenden çok daha hızlı yapması. Dünyada bir gelişme bir değişiminin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bütün bunlarla beraber karşımıza neler çıkacak, bunları konuşarak çözüp, insanların huzurlu yaşayabileceği yeni tasarımlar oluşturmalıyız deyip çalışmaya devam ediyoruz.

Mesleği olan bir insan ben çalışmak istiyorum dediği zaman kamunun o hakkını kullanmasını sağlamalı. Bir bireyin çalışma hakkını onun eline veremezseniz onun yaşayacağı sorunlarla ilgili çözümleri üretmek zorundasınız. Ama sadece onun beslenme sağlık eğitim gibi sorunlarını çözmekle işi çözemezsiniz. O insanın üretimde olmasını sağlamalısınız. Bence bu bir kamu görevidir bir haktır" dedi.

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