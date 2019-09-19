Son Dakika Haberleri: "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin temeli atıldı
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"Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin temeli atıldı

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Reyhanlı Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ile Taipei Kültür ve Ekonomi Temsilciliği iş birliğiyle, "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Reyhanlı Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ile Taipei Kültür ve Ekonomi Temsilciliği iş birliğiyle, "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kurtuluş Mahallesi'nde 7 dönüm arazi üzerine inşa edilecek merkezde 52 atölye, sergi ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirileceği salonların yanı sıra park da yer alacak.

Taipei (Tayvan) Ekonomi ve Kültür Misyonu Türkiye Temsilcisi Yaser Tai Hsiang, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye, Suriyelilere yaptıklarından dolayı teşekkür etti.

Ülkelerinin, küçük olmasına rağmen Suriyeliler konusunda destek olmaya çalıştığını ifade eden Hsiang, "İnsani yardımlar konusunda Türkiye ile birlikteyiz. Geçmişte başta İstanbul olmak üzere, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep gibi illerde insani projeleri hayata geçirdik. Bugün temelini atmanın sevincini yaşadığımız toplum merkezi, insanların üretim yapacakları bir yer olacak." diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi de ilçedeki sanatkarlara da katkı sağlayacak merkezin yapımına destek verenlere teşekkür etti.

Temel atma törenine, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ile bazı milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.

Törenin ardından, Reyhanlı'daki sanatkarlar tarafından geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserler ile el işi ürünlerden oluşan sergi gezildi.

Reyhanlı, Ekonomi, Taipei, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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