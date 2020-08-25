"Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Reyhanlı Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ile Taipei Kültür ve Ekonomi Temsilciliği iş birliğiyle yapılan "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Reyhanlı Belediyesinde gerçekleştirilen toplantı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Chiu Chen Yu'nun proje hakkında sunum yapılmasıyla başladı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da yaptığı konuşmada, ilçelerine yapılan "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nin bitme aşamasında olduğunu söyledi.

Projenin Reyhanlı için oldukça önemli olduğunu anlatan Hacıoğlu, merkez içerisinde meslek edindirme kursları açılarak vatandaşların istifadesine sunulacağını aktardı.

Hacıoğlu, "Vatandaşlarımız bu kurslarla meslek edinecekler. Halkımız burada hem öğrenecek hem de öğrendiği yerde pazarlama imkanına kavuşacaktır. Önümüzdeki aylarda Tayvan'dan birçok sanatçı buraya gelecektir." dedi.

Hacıoğlu, projenin hayata geçirilmesinden dolayı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve katkısı olanlara teşekkür ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar eylül ayı sonunda tamamlanması planlanan merkezi gezdi.