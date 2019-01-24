Son Dakika Haberleri: DÜNYA ve Altınbaş Üniversitesi’nden Cooperative Eğitim Modeli işbirliği

DÜNYA ve Altınbaş Üniversitesi’nden Cooperative Eğitim Modeli işbirliği

23 dakika önce

DÜNYA ve Altınbaş Üniversitesi arasında CO-OP Eğitim Modeli çerçevesinde işbirliği anlaşması imzalandı.

DÜNYA ve Altınbaş Üniversitesi’nden Cooperative Eğitim Modeli işbirliği, System.String[]
DÜNYA ve Altınbaş Üniversitesi arasında CO-OP Eğitim Modeli çerçevesinde işbirliği anlaşması imzalandı. Program üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem uygulamaya hakim mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04 

Ekonomi
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