Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Kayaalp'ten spor desteği

Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp, Alaplı Belediyesi adına yağlı güreşlerde temsil eden güreşçilere eşofman takımı, spor ayakkabı ve mayo desteği sağladı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Alaplı Belediyesi bünyesinde güreşen sporculara 25'er adet eşofman takımı, spor ayakkabı ve mayoları hocası Yasin Şahin ve diğer sporculara teslim etti.

Dünya Şampiyonu Kayaalp'e Alaplı güreşlerine verdiği destekten ötürü teşekkür eden Yasin Şahin, "Bize her konuda destek olan Güreş Federasyonu Başkanımıza sporcuların malzeme desteği sağlayan Kayaalp ince düşüncesinden ötürü mutluyuz. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'de bize destek oluyor. Alaplı'da güreşin gelişmesi için çalışmalara devam edeceğiz ve Alaplı'miza madalyalar ile geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Nuri Tekin de, "Yağlı güreş bizim ata sporumuz. Ancak pandemi nedeniyle birçok spor dalında olduğu gibi ata sporumuz yağlı güreşe de ara vermek zorunda kaldık. Bugünleri sağlıklı bir şekilde atlatarak, eski günlere mutlaka döneceğiz. Biz Alaplı Belediyesi olarak sporun tüm dallarına destek veriyoruz. Çünkü spor yapan insan sağlıklı olur, kötü alışkanlıklardan uzak kalır. Milli güreşçimiz Kayaalp'ın sağlamış olduğu bu destek. Güreş çayırlarında sizlerin başarısına şahit olacağız ve alkışlayacağız" dedi.

Ardından hediye edilen 25'er adet eşofman takımı, spor ayakkabıları ile mayolar Spor salonunda idman yapan sporculara verildi.

(Ertuğrul Yüksel/ İHA)