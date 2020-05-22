Dünya ve Avrupa kick-boks eski şampiyonu Devrim Akarsu'nun ringe çıkış tarihi belli oldu

Dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu'nun koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen unvan maçının tarihi belli oldu. Akarsu, 24 Temmuz Cuma günü ringe çıkacak.

Pitbull Promosyon ve organizasyonun düzenlediği dövüşte ringe çıkacak olan Devrim Akarsu'nun rakibi Hırvat Mario Katic olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen organizasyon, Temmuz ayında İstanbul'da bir otelde düzenlenecek. Geceye damga vurması beklenen müsabakada dünya ve Avrupa kick-boks eski şampiyonu Devrim Akarsu, 75 kiloda Hırvat rakibi Mario Katic ile karşı karşıya gelecek.