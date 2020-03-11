Dünya ve Ay'ın "oksijen ikizleri" olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya ve Ay'ın 'oksijen ikizleri' olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Dünya ve Ay'ın "oksijen ikizleri" olmadığı ortaya çıktı

6 saat önce

Dünya ve uydusu Ay'ın oksijen bileşimlerinin aynı olmadığı bildirildi.

Dünya ve Ay'ın

Dünya ve uydusu Ay'ın oksijen bileşimlerinin aynı olmadığı bildirildi.

Science Daily'nin haberine göre, New Mexico Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmanın sonuçları, "Nature Geoscience" dergisinde "Dünya ve Ay'ın Farklı Oksijen İzotop Bileşimleri" başlıklı makalede yayımlandı.

Bilim insanlarının çalışma çerçevesinde Ay'dan alınan bazalt taşı, anortozit, norit, volkanik cam, hızla soğuyan kristalleşmemiş magma gibi çeşitli örneklerin oksijen izotop bileşimlerinin çok hassas ölçümlerini yaptı.

Özellikle en farklı olanların, Ay'ın yer kabuğunda daha derininden çıkarılan örneklerdeki oksjien izotopları olduğu, üst katmanlardan alınan örneklere Dünya'nın maddesel içeriğinin bulaştığı gözlendi.

Bilim insanları, Ay'ın, Dünya'nın erken döneminde Mars büyüklüğünde, yeni oluşmakta olan Theia isminde bir gezegenle çarpışması sonucu ortaya çıkan enkazdan meydana geldiğini düşünüyor.

Bu görüş, Dev Çarpışma Hipotezi olarak adlandırılıyor.

Çalışma ekibinden Zachary Sharp, Ay'ın derinlerinden çıkarılan örneklerin, Theia'nın temsilcisi olabileceği yorumunu yaptı.

New Mexico, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
03:04 Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
03:00 Fransız Polinezyası'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
02:54 İtalya Kovid-19'a karşı karantina tedbirlerini sıkılaştırıyor
02:46 Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
02:41 Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya ve Ay'ın "oksijen ikizleri" olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]