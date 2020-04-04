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Dünya ve olimpiyat şampiyonu Atlı, mezarı başında anıldı
6 saat önce
Dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde kabri başında okunan dualarla anıldı.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde kabri başında okunan dualarla anıldı.
İsmet Atlı için, Kozan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Toklular Mezarlığı'ndaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi. Aile adına konuşan Hüseyin Atlı, "Ağabeyimi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun gibi sporcular zor çıkıyor. Madalyalarını bir müzede saklansın istiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:30 Kaynak: DHA
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