Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 44. yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 44. yılında anıldı - Son Dakika

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 44. yılında anıldı

7 saat önce

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 44. yılında mezarı başında anıldı.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 44. yılında anıldı, System.String[]

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 44. yılında mezarı başında anıldı.

5 Ocak 1976'da Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hamit Kaplan için memleketi Amasya'nın Hamamözü ilçesinde düzenlenen anma programına Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Amasya Milletvekilleri Mustafa Tuncer, Mustafa Levent Karahocagil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, "175 kez milli mayoyu giymiş, çalışkanlığı, azmi, efendiliği ve spor ahlakı ile Türk güreşinde bir ekol olmuştur. Bizim başarımızda Hamit Kaplan isminin de büyük katkısı vardır. Geçen yüzyılda ağır sıklette 2 tane dünya ve olimpiyat şampiyonu çıktı, ne mutlu ki ikisi de Amasya'dan çıktı" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın ardından konuşan Milletvekili Mustafa Tuncer ise, "Büyük bir spor adamını kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Bugünün ölümünün 44. yıl dönümü, Şampiyon Hamit Kaplan genç sporcularımız için önemli bir rol modeldir. Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mustafa Tuncer, Hamit Kaplan, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:05 Kaynak: İHA
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