Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı anıldı - Son Dakika
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Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı anıldı

04.04.2022 12:38

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, vefatının 8. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, vefatının 8. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Atlı'nın Toklular Mahallesi'nde bulunan kabrinde düzenlenen anma töreninde, milli güreşçinin anıları anlatıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, törendeki konuşmasında, milli güreşçi Atlı'nın seneidevriyesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Genç güreşçilerin Atlı'yı örnek alması gerektiğini anlatan Gürçam, "İsmet Atlı'nın başarısını, sportmenliğini ve insanlığını buradaki gençlere aktararak, onlardan da şampiyon çıkarmak en büyük hedefimiz olsun." diye konuştu.

Anma törenine, Atlı'nın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve güreşçiler de katıldı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı, 4 Nisan 2014'te rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kozan Devlet Hastanesinde vefat etmişti.

Atlı, 1956 yılında Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası müsabakalarında 79 kiloda altın madalya kazanmış,1960 Roma Olimpiyat Oyunları'nda da kürsünün ilk basamağına çıkmıştı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı anıldı
Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı anıldı
Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı anıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı anıldı - Son Dakika


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