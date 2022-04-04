Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, Adana'da anıldı - Son Dakika

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, vefatının 8. yılında Adana'da anıldı.
İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde, milli güreşçinin anıları anlatıldı, dualar okundu.
Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, törendeki konuşmasında, Atlı'nın tüm güreşçi gençlere örnek olduğunu söyledi.
Atlı'nın güreş konusunda zaman menfumu tanımadan elinden gelenini yapmaya gayret gösterdiğini belirten Dönmez, milli sporcuyu en güzel duygularla yad ettiklerini aktardı.
Anma törenine, Atlı'nın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Adana İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve güreşçiler de katıldı.
Kaynak: AA
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