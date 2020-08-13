Dünya ve Türkiye'nin gündemi İstanbul Sözleşmesi - Son Dakika

Medya Takip Merkezi (MTM), yaptığı araştırmada İstanbul Sözleşmesi'nin medya yansımalarını ele aldı. Global bir konu haline gelen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili haberler, Türkiye haricinde dünya basınında da yer alıyor.Sözleşme, Türkiye'nin gündem konusu haline gelerek 2020 yılının ilk gününden bu yana toplam 24 bin 300 haberde tartışıldı. İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'den sonra en çok ABD'nin gündeminde yer aldı. ABD, son bir ayda 2 bin 800 haberde sözleşmeden bahsetti.

"Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" ya da bir diğer adıyla "İstanbul Sözleşmesi", kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir. Sözleşme, İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 121. toplantısında kabul edilmiştir. 2011 yılında İstanbul'da imzaya açılmış olması nedeniyle de kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinmektedir ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 11 Mayıs 2011'de sözleşmeyi imzalayarak parlamentosundan geçiren ilk ülke oldu. Temmuz 2020 itibariyle ise 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanarak, imzacı ülkelerin 34'ünden de onay aldı.

24 BİNDEN FAZLA HABERE KONU OLDU

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin gündem konusu haline gelerek 2020 yılının ilk gününden bu yana toplam 24 bin 300 haberde tartışıldı. Tartışmalar ve fikir beyanları geleneksel medyada kalmayarak sosyal medya platformları üzerinde de etkileşime yol açtı. Medya Takip Merkezi'nin dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP'ın yaptığı sosyal medya takibi sonucunda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 1 Temmuz 2020'den günümüze 1 milyona yakın yurtdışından olmak üzere, 5 milyonu aşkın da sosyal medya paylaşımı yapıldığı tespit edildi.

GLOBAL MEDYADA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Medya Takip Merkezi'nin sosyal ve dijital medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP'ın 1 – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında yaptığı global ölçümlemeye göre İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'den sonra en çok ABD'nin gündeminde yer aldı. ABD, son bir ayda 2 bin 800 haberde sözleşmeden bahsetti.Türkiye'de olduğu gibi çeşitli ülkelerde de polemiklere neden olan İstanbul Sözleşmesi, Temmuz ayı boyunca İngiltere'de 599 haberde konuşulurken, Avustralya'da 158, Hindistan'da ise 146 haberde yer aldı.

- İstanbul