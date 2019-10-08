Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası
9 dakika önce
Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:52 Kaynak: AA
Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen şampiyonada veteran milli sporcuların 3 madalya aldığı ifade edildi.
Milli sporculardan 100 kiloda Halil İbrahim Yağcı'nın altın, 62 kilo mücadelesinde ise Kenan Bektaş'ın gümüş, Ersin Başar'ın bronz madalya kazandığı belirtildi.
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