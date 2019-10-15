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Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası

18 dakika önce

Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular toplam 10 madalya elde etti.

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Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular toplam 10 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sona eren şampiyonada mücadele eden milli sporcular, toplamda 10 madalya kazandı.

Türkiye, serbest stilde 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya alarak takım halinde dünya üçüncüsü olurken, grekoromende ise birer altın ve gümüş, 3 bronz madalya ile dünya dördüncüsü oldu.

Serbest stil 78 kiloda Abdulhamit Altun, 100 kiloda Ali İmamoğlu ve grekoromen 100 kiloda Halil İbrahim Yağcı altın, serbest stil 130 kiloda Aydın Halimoğlu ve grekoromen 62 kiloda Mehmet Kenan Bektaş gümüş madalyayı boynuna taktı.

Serbest stil 78 kiloda Ömer Ersöz, 100 kiloda Erol Yıldırım, grekoromen 62 kiloda Ersin Başar, 78 kiloda Ömer Topal ve Ercan Ayyıldız ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Gürcistan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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