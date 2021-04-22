Dünya Veteriner Hekimler Günü - Son Dakika

Edirne'de, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan hastalıklarının ve parazitlerinin kontrol altına alınması için araştırmalar ve uygulamalar yaparak bu çalışmalarla insan sağlığına hizmet ettiklerini söyledi.

Veterinerlerin hayvandan insana bulaşabilen hastalıkların önlenmesi için mücadele ettiğini belirten Çakır, bu mücadelenin öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

Veterinerlerin salgınla mücadelede ön saflarda yer aldığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Salgına nenden olduğu belirtilen Kovid-19 hastalığının etkeni, biz veteriner hekimlerin hayvan sağlığında yıllardır mücadele ettiği virüslerden koronavirüs ailesinden bir etkendir. Veteriner hekimler bu virüsün hayvanlar üzerinde sebep olduğu semptomları uzun süreden veri araştırmakta bununla birlikte tedavisinde ve koruma anlamında da aşılamada epey yol kat etmiştir. Bu nedenle dünyada salgınla mücadelede ön saflarda veteriner hekimler rol almakta ve pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmeye çalışmaktadırlar."