Dünya Wushu Şampiyonası
1 saat önce
Çin'de düzenlenecek 15. Dünya Wushu Şampiyonası, yarın başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Çin'de düzenlenecek 15. Dünya Wushu Şampiyonası, yarın başlayacak.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şanghay kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
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