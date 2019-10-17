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Dünya Wushu Şampiyonası

1 saat önce

Çin'de düzenlenecek 15. Dünya Wushu Şampiyonası, yarın başlayacak.

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Çin'de düzenlenecek 15. Dünya Wushu Şampiyonası, yarın başlayacak.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şanghay kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Minhang Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyonada, 13 Türk sporcu mücadele edecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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