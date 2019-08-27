Son Dakika Haberleri: Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıkta 3 öte gezegen keşfedildi
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Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıkta 3 öte gezegen keşfedildi

49 dakika önce

Gök bilimciler, 12 ışık yılı uzaklıkta Dünya'nın büyüklüğüne yakın 3 öte gezegen keşfetti. "Science Alert" internet sitesindeki habere göre araştırmacılar, Avrupa Güney Gözlemevinin (ESO) Şili'deki La Silla yerleşkesinde yer alan 3,6 metrelik teleskobu kullanarak Dünya'nın kütlesinin 1,4 ila 1,8 ka

Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıkta 3 öte gezegen keşfedildi, System.String[]

Gök bilimciler, 12 ışık yılı uzaklıkta Dünya'nın büyüklüğüne yakın 3 öte gezegen keşfetti.


Science Alert internet sitesindeki habere göre araştırmacılar, Avrupa Güney Gözlemevinin (ESO) Şili'deki La Silla yerleşkesinde yer alan 3,6 metrelik teleskobu kullanarak Dünya'nın kütlesinin 1,4 ila 1,8 katı 3 kayalık öte gezegen keşfetti.

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Avrupa, Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:30 
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