Dünya'ya en uzak galaksinin bulunmuş olabileceği belirtildi - Son Dakika
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Dünya'ya en uzak galaksinin bulunmuş olabileceği belirtildi

07.04.2022 13:24
Dünya'ya en uzak galaksinin bulunmuş olabileceği belirtildi

Gökbilimciler, dünyadan 13,5 milyar ışık yılı uzaklıkta gözlemledikleri galaksinin bugüne kadar keşfedilen en uzak galaksi olabileceğini bildirdi.

Gökbilimciler, dünyadan 13,5 milyar ışık yılı uzaklıkta gözlemledikleri galaksinin bugüne kadar keşfedilen en uzak galaksi olabileceğini bildirdi.

Science Alert sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, dünyadan yaklaşık 13,5 milyar ışık yılı uzakta keşfettikleri galaksiye "HD1" adını verdi.

Galaksinin yapısına ilişkin değerlendirmede bulunan Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astrofizikçi Fabio Pacucci, "Bu kadar uzaktaki bir varlığın doğasıyla ilgili soruları yanıtlamak zor olabilir." ifadesini kullandı.

Galaksiden yayılan ultraviyole dalgaların son derece parlak olduğunu belirten bilim insanları, bu kadar çok ışığın yılda 100'den fazla yıldız tarafından üretilmiş olabileceğini ve bu rakamın da evrenin erken dönemlerindeki bir galaksi için beklenenden 10 kat fazla olduğunu belirtti.

???????Pacucci, bu durumun evrende oluşan ilk yıldızların, modern yıldızlara kıyasla daha büyük, daha parlak ve daha sıcak olmasından kaynaklanabileceğini kaydetti.

HD1, evrenin başlangıcındaki galaksilere ışık tutmak için yürütülen çalışma kapsamında, 4 farklı kızılötesi teleskop kullanılarak yapılan 1200 saatlik bir gözlem sonucu keşfedildi.

Çalışmaya katılan Tokyo Üniversitesinden gökbilimci Yuichi Harikane, galaksinin kırmızı renginin onun ne kadar uzakta olduğuna ilişkin bilgi verdiğini belirterek, "HD1'in kırmızı rengi, 13,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden beklenen özellikleri şaşırtıcı derecede iyi karşılıyor ve onu bulduğumda tüylerim diken diken oldu." dedi.

Öte yandan Yuichi, 700 binden fazla gök cismi arasından HD1'i bulmanın oldukça zor olduğunu aktardı.

Galaksinin keşfine ilişkin çalışma The Astrophysical Journal'da yayınlandı.

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Astrofizik, Galaksi, Fabio, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya'ya en uzak galaksinin bulunmuş olabileceği belirtildi - Son Dakika


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