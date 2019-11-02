Son Dakika Haberleri: Dünya'ya en yakın ikinci asteroit geçişi tespit edildi
Son Dakika Dünya Dünya'ya en yakın ikinci asteroit geçişi tespit edildi

Dünya'ya en yakın ikinci asteroit geçişi tespit edildi

7 saat önce

Astronomi tarihinde kayıt altına alınan Dünya'ya en yakın asteroit geçişlerinden biri perşembe günü gerçekleşti

Dünya'ya en yakın ikinci asteroit geçişi tespit edildi, System.String[]

Astronomi tarihinde kayıt altına alınan Dünya'ya en yakın asteroit geçişlerinden biri perşembe günü gerçekleşti.


2019 UN13 ismi verilen küçük gök cismi, yer yüzüne yaklaşık 12,5 kilometre yaklaşarak kendi yörüngesine devam etti. Afrika kıtası üzerinden saniyede 13 km hızla ilerleyen cismin 1 ila 2 metre çapında olduğu düşünülüyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:08 
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