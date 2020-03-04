Dünya Yaban Hayatı Günü Ormanya'da kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Yaban Hayatı Günü Ormanya'da kutlandı - Son Dakika

Dünya Yaban Hayatı Günü Ormanya'da kutlandı

6 saat önce

Yaban Hayatı günü, Ormanya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Dünya Yaban Hayatı Günü Ormanya'da kutlandı, System.String[]

Yaban Hayatı günü, Ormanya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda 3 Mart Yaban Hayatı Günü birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. Yaban hayatının öneminin vurgulandığı etkinliklerde, yaban hayatı gözlemi, kuş gözlemciliği, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gezisi, sakar meke ve güvercin salımı gibi eğitici birçok etkinlik gerçekleşti.


Alanında uzman eğitmenlerin verdiği yaban hayatı eğitimlerinde, çocuklar birbirinden eğlenceli aktivitelerle yaban hayatını tanıdı. Doğa okulu alanında eğitim alan çocuklar Doğa Kaşifleri etkinliği ile yaban hayat gözlemi yaparak çevredeki yaban hayvanlarını ve yabani kuşları gözlemleme fırsatı elde etti. Kısa bir dürbün eğitiminden sonra gözlem yapmaya başlayan çocuklar Omanya'da bulunan kızıl geyik, alageyik, ceylan, karaca gibi yabani türleri yakından tanıma fırsatı buldu. Gözlem esnasında oldukça nadir görülen Karabaşlı İskete de gözlemleyen çocuklar oldukça heyecanlanarak türlerin isimlerini doğa günlüklerine not etti.


Ormanya'nın en önemli bölümlerinden biri olan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi de gün için özenle hazırlandı. Ziyarete gelen çocuklar için Yaban Hayvanları hakkında bilgilendirme yapan veteriner hekimler, çocuklar ile birlikte klinik ve karantina bölümlerini gezdi. Gezilerinin ardından, Ormanya Biyoloğu eşliğinde laboratuvar bölümüne geçtiler. Küçük bir sürprizle karşılaşan çocuklar bir kuşun kanadını mikroskopta inceleme fırsatı elde etti. Klinik ve Karantina bölümlerini gezdikten sonra günün anlam ve önemine binaen çocuklar ile birlikte tedavisi tamamlanan sakar meke ve güvercin doğaya salındı.


Kocaeli'nin Yaban Hayatı'nın sergilendiği fotoğraf sergisi Ormanya Sergi Salonu'nda doğaseverler ile buluştu. Yaban Hayat Fotoğrafçısı Ümit Malkoçoğlu'nun eserlerinden oluşan sergi, Kocaeli'nin yaban hayatını gözler önüne serdi. Kızılgerdan, çakal, sincap, baykuş gibi yaban hayvanlarının ve birçok kelebek türlerinin fotoğraflarından oluşan sergi 3 Mart itibari ile bir ay boyunca Ormanya Sergi Salonu'nda sevenleriyle buluşacak.


Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisindeki Vahşi Yaşam Alanı'nda bulunan ve önemli yaban hayvanları arasında yer alan kızıl geyiklerin doğada azalan popülasyonları sebebi ile Ormanya'da çoğalmaları sağlanarak Kocaeli Samanlı Dağları ve Kandıra ormanlarındaki doğal yaşam alanlarına tekrar salınmaları hedefleniyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
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