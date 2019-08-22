Dünya Yakın Savunma Federasyonu, Gürcistan'da da adını duyuracak

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) Gürcistan'nın Tiflis şehrinde yaşayan Avtandil Xachapuridze'ye ülke temsilciliği verdi.



Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor WDATF, bu kapsamda Gürcistan'nın Tiflis şehrinde yaşayan Avtandil Xachapuridze'ye ülke temsilciliği verdi.



Dünya Yakın Savunma Federasyon (WDATF) Başkanı ve Yakın Savunma sistem kurucusu 10. Dan Grand Master İbrahim Aktürk, Avrupa'nın birçok ülkesinde seminerler düzenlediklerini belirterek, "Kurmuş olduğumuz sistem teknik açıdan dünyadaki diğer sistemlerden farklı olduğu için taktir gördük. Bu sistemin özelliği bir veya birden fazla kişinin teçhizatlı (silahlı, bıçaklı, sopalı) veya teçhizatsız saldırılarına karşı, saldırgana, kendinize ve etraftaki hiç kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirebilmek üzerine kurulmuştur. Amacımız Avrupa'da benimsenen yakın savunma sistemimizi daha büyük kitlelere ulaştırabilmektir. Türklerin Yakın Savunma Sistemi'ni tüm Avrupa'ya duyurabilmek adına Gürcistan'ın başkenti Tiflis şehrinde yaşayan sporda sayısız başarılara imza atmış ünlü sporcu Avtandil Xachapuridze'nin ülke temsilciliğini WDATF yönetimi onayladı. Başarılarından dolayı Avrupa temsilcimiz Nihat Atamtürk'e WDATF adına başarılar diliyoruz" dedi.



Atamtürk: "Avrupa'daki bütün ülkelerde bu sistemi en kısa sürede yayacağız"



WDATF Avrupa Temsilcisi Nihat Atamtürk de bu sistemin Türkiye'de bir Türk tarafından çıkarıldığını ifade ederek, "Herkesin rahatlıkla öğrenebileceği ve çok faydasını göreceği bir sistem olduğuna inanıyorum. Bu sistemi seve seve Avrupa'da temsil ediyorum ve Avrupa'daki bütün ülkelere bu sistemi en kısa sürede yayacağız" diye konuştu.



Xachapuridze: "Burada polislerin ve sivil halkın bu eğitime ihtiyacı var"



Gürcistan temsilcisi olan Avtandil Xachapuridze, bu göreve layık görüldüğü için İbrahim Aktürk'e, Nihat Atamtürk'e ve federasyon yetkililerine teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Ben eski bir özel harekatçıyım. Gürcistan'da Yakın Savunma üzerine bir çalışma yapılmıyor. Ülkede bu sistemi aktif bir şekilde yapılması için ve askeri birliklere, polislere eğitim vermek için çalışmalarımıza derhal başlayacağız. Burada polislerin ve sivil halkın bu eğitime ihtiyacı var. Şiddetsiz Yakın Savunma sistemini ilk defa görüyorum. Sistemi anlattığım herkes büyük ilgi duyuyor. Tiflis'te bulunan Prolife Dövüş Sanatları ve Fitness Merkezi'nde kısa bir süre sonra eğitimlere başlayacağız." - İSTANBUL