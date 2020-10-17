Dünya Yarı Maraton'unda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika

Dünya Yarı Maraton'unda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı

17.10.2020 20:58
Dünya Yarı Maraton'unda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı, System.String[]

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası kadınlar yarışında milli atlet Yasemin Can, Türkiye'nin bu organizasyondaki en iyi sonucuna imza atıp yedinci olurken, 10 yıllık Türkiye rekorunu da kırdı.

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası kadınlar yarışında milli atlet Yasemin Can, Türkiye'nin bu organizasyondaki en iyi sonucuna imza atıp yedinci olurken, 10 yıllık Türkiye rekorunu da kırdı.

Polonya'nın liman kenti Gdynia'da gerçekleştirilen Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda 23 yaşındaki milli atlet Yasemin Can, 1: 06: 20'lik derecesiyle yedinci sırayı alırken, ay-yıldızlı ekip adına bu organizasyondaki en iyi sonuca imza attı ve Türkiye rekoru kırdı. Yarı maratonda eski rekor, 1: 07: 07 ile 2010 yılında Resül Hayme Yarı Maratonu'nda Elvan Abeylegesse tarafından yapılmıştı.

Çok iyi bir yarış çıkaran Yasemin, 15: 20 ile geçilen ilk beş kilometre içinde öndeki gruptaki yerini alırken, 10 ve 15'inci kilometre geçişlerinde de öndeki yerini korudu. Bitime dört kilometre kala öndeki dünya rekortmeni Kenyalı Peres Jepchirchir, Etiyopyalı Yehualaw ve Alman Kejeta'nın hızını artırmasına ayak uyduramayan milli atlet, yaklaşık 30 saniye geriye düştü. Buna karşın temposunu belli bir seviyede tutmayı başaran Yasemin, 2018'in dünya şampiyonu Netsanet Gudeta'nın önünde dünya yedinciliğini kazanmayı bildi.

Pist ve krostaki üstün başarılarına yol yarışlarında rakiplerine kıyasla deneyimsiz olmasına karşın büyük bir başarı daha ekleyen Yasemin Can, böylece dünya yedincisi olarak yeni bir başarıya daha imza attı.

Yarışta eski Universiade yarı maraton ikincisi milli atlet Esma Aydemir, 2017 Nisan'ından bu yana en iyi derecesini yaparak 1: 12: 22 ile finiş görürken, 52'nci sırayı aldı. Balkan Yarı maraton şampiyonu Fatma Demir ise 1: 12: 57 ile 59'uncu oldu ve kariyerinin en iyi derecesini yaptı.

TÜRKİYE TAKIM SIRALAMASINDA 6. OLDU

Türkiye, takım sıralamasında ise çok büyük başarı göstererek altıncı sırayı aldı. Yarışı tamamlayan üç atletin derece sıralamasıyla yapılan sıralamada Etiyopya, Kenya ve Almanya kürsüye çıkarken, Milli Takım 3: 31: 39'luk toplam zamanıyla dünya altıncısı olarak tarihe geçti.

(İHA)

Dünya Yarı Maraton'unda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı
Dünya Yarı Maraton'unda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı

Yasemin Can, Polonya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Yarı Maraton'unda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak Husumetliler arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 5 yaralı Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı
Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi         
20:30
Haber alınamayan eğitmenin cansız bedeni su kuyusunda bulundu Haber alınamayan eğitmenin cansız bedeni su kuyusunda bulundu         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Bunalıma giren genç, tabancayla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Bunalıma giren genç, tabancayla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk         
16:27
İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü         
16:00
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 21:12:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Yarı Maraton'unda 10 yıllık Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei