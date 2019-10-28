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Dünya Yaş Grupları Dama Şampiyonası başladı

25 dakika önce

Dünya Yaş Grupları Dama Şampiyonası, 19 ülkeden 260 sporcunun katılımıyla İzmir'de başladı.

Dünya Yaş Grupları Dama Şampiyonası, 19 ülkeden 260 sporcunun katılımıyla İzmir'de başladı.

İzmir 64-100 Uluslararası Dama Derneği Başkanı Volkan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de düzenlenen turnuvaya 19 ülkeden 260 sporcunun katıldığını söyledi.

Turnuvada 4 ayrı yaş grubunda kız ve erkek olarak 8 grupta yarışıldığını ifade eden Çetin, etkinliğin burada düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Volkan Çetin, damanın Türkiye'de iyi bilindiğini ve Türklere özgü bir spor olduğunu belirterek, dernek olarak damanın okul çağındaki gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediklerini anlattı.

Gençlerin de bu spora yönelmesini arzuladıklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Damanın, dünyada en çok bilinen 4 versiyonu vardır. 'İnternational Dama' dediğimiz şu an yarışması olan dama en zoru, en kapsamlısı ve en çok oynananıdır. Son olarak bizim ata sporumuz dediğimiz 'Türk Daması' vardır. Fakat bunu Türkiye'de çok geliştiremedik. Ben buradan ustalara seslenmek istiyorum. Kendinizin bildiği değil, öğrettiğinizle övünmeniz gerekir. Kimse Türk Daması ile ilgili bir öğretide bulunmuyor, kaynaklar çok kısıtlı, dolayısıyla biz öncelikli olarak çocukların ilgisini çekecek, Türkiye'de çapraz dama olarak bilinen İnternational Dama ile işe başladık. Benim bölüm başkanlığımla beraber de Türk Daması'nı hızlı şekilde geliştirmek istiyoruz."

Çetin, dernek olarak amaçlarının çocukları dijital oyunlardan ziyade damaya yönlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

İzmir 64-100 Uluslararası Dama Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyona, 3 Kasım'daki final müsabakalarıyla sona erecek.

Dünya Yaş Grupları Dama Şampiyonası başladı

Türkiye, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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