Dünya Yaşlı Dostu Şehirler Birliği Kurulacak

Dünya Yaşlanma Konseyi tarafından, yaşlılara sunulan yerel hizmetlerdeki farklılıkların merkezi yönetim tarafından giderilmesi amacıyla "Dünya Yaşlı Dostu Şehirler Birliği" kurulacak.

Dünya Yaşlanma Konseyi tarafından, yaşlılara sunulan yerel hizmetlerdeki farklılıkların merkezi yönetim tarafından giderilmesi amacıyla "Dünya Yaşlı Dostu Şehirler Birliği" kurulacak.



Dünya Yaşlanma Konseyi Türkiye Yaşlılık Meclisi Başkanı gerontolog Dr. Kemal Aydın, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, gelecek haftalarda "Daha Yaşanabilir Bir Dünya 2050" vizyonuyla oluşturulan Dünya Yaşlanma Konseyi tarafından "Dünya Yaşlı Dostu Şehirler Birliği"nin kurulacağını belirtti.



Aydın, yerel yönetimlerin 65 yaş ve üstü yaşlılara yönelik uygulamalarının dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ülke genelinde farklılık göstermesinin karışıklığa sebep olduğunu kaydederek, yerel hizmetlerdeki dağınıklığın merkezi yönetim tarafından yapılacak çalışmalarla düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.



Bu konuda yasal çalışmalara hız kazandırılması gerektiğine işaret eden Aydın, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de artan yaşlı nüfusa yönelik yapılması gerekenlerin giderek arttığına ve ivedilikle çözüm beklendiğine dikkati çekti.



Aydın, şunları kaydetti:



"Ülkemizde bazı belediyeler sorunlarına acil çözüm bekleyen yaşlılarımıza evde bakım, sınırlı ücretsiz ulaşım, hobi atölyeleri gibi alanlarda farklı hizmetler sunmaktadır. Ancak bu hizmetlerdeki ve hizmet hakkı kazanılmasına yönelik uygulama farklılıkları karışıklığa ve yaşlılarımız arasında ayrımcılığa neden olmaktadır. Ülke genelinde yaşlılarımıza sunulan hizmet farklılıklarının giderilmesine yönelik yasal çalışmaların yapılması bir zorunluluktur."



Hizmet standartlarının belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, Türkiye'nin her yerindeki yaşlı vatandaşların aynı hizmetlerden eşit oranda yararlanabilmesi için düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.



Aydın, "Yaşlılık konusunda uluslararası düzeyde geliştirilen sosyal politika ve standartların ülkemiz koşullarına göre düzenlenmesi ve bu konuda da gerekli yasal çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Üniversitelerde "Geropark Projesi"yle eğitim ve Ar-Ge çalışmaları yapılarak yaşlı bireye yönelik ürün ve hizmetler konusunda araştırma, geliştirme ve standart çalışmaları gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çeken Aydın, yaşlı sağlığıyla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunulması gerektiğinin altını çizdi.



Aydın, "Ülkemizde yaşlı nüfusun gereksinimlerini karşılamak amacıyla öncelikle kurum ve kuruluşlarda görev alacak, kurumda ve evinde yaşayan, hastanelerde sağlık hizmeti alan yaşlılarımıza hizmet verecek personelin sertifikalandırılması için iş birliği projeleri geliştirilmelidir." ifadesini kullandı.



Kemal Aydın, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında "Küresel Yaşlılık Elçileri Programı"nın başlatıldığını hatırlatarak, Irak'ın ilk kralı Faysal el-Haşimi'nin torunu Prenses Dr. Nesrin el-Haşimi'ye "Küresel Yaşlılık Elçisi Beratı"nın takdim edildiğini bildirdi.

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