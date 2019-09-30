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Dünya Yaşlılar Günü

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, yaşlıların tecrübeleriyle geleceğe ışık tuttuğunu, gelenek ve görenekleri yaşatarak gelecek nesillere aktardığını belirtti.

Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan ve yaşlılara sağlık ve huzurlu bir yaşam dileyen Canalp, şunları kaydetti:

"Ömrünün en güzel yıllarını, vatanına, milletine ve ailesine hizmet ederek geçirmiş yaşlılarımıza, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri güvenli ortamı hazırlamak hepimizin görevidir. Toplum olarak da; şayet geleceğe daha umutlu bakmak istiyorsak çocuklarımıza, büyüklerimize göstermemiz gereken sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmak zorundayız.


Ne mutlu ki bizler, millet olarak, saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, aksine, onların varlığından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Bu düstur ile bizlere emanet yaşlılarımızın, toplumsal hayattan kopmadan, daha kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için kendilerine yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal birçok faaliyet gerçekleştirmekteyiz."

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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