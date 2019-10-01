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Dünya Yaşlılar Günü

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 106 yaşındaki çiftçiyi köyünde ziyaret etti.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 106 yaşındaki çiftçiyi köyünde ziyaret etti.

Fıranlar köyünde ikamet eden "en yaşlı çiftçi" Süleyman Köroğlu'nu hasta yatağında ziyaret eden Yoldaş, şunları söyledi:

"Geçmişten günümüze bir kültür köprüsü olmuş, yaşamları boyunca çocuklarına, torunlarına, içinde yaşadığı topluma, ülkesine ve dünyaya hizmet etmiş yaşlılarımızın, bedensel ve ruhsal olarak işlevselliğinin azaldığı bu dönemlerinde her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini artırmak devlet ve millet olarak öncelikli görevlerimizdendir. Ne mutlu ki bizler, millet olarak, saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe sahibiz. Onların geniş ufukları, tecrübeleriyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar yarınlara da ışık tutan önemli birer kaynaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bugünlerimizin mimarı olan saygıdeğer büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum."

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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