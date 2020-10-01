Dünya Yaşlılar Günü - Son Dakika

Dünya Yaşlılar Günü

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında, Dünya Yaşlılar Günü'nün Birleşmiş Milletler tarafından yaşlılara hak ettiği değerin verilmesi, sorunlarını dile getirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 1990 yılından beri kutlandığını belirtti.

Türk toplumunun geleneğinde yaşlılara hürmet, sevgi ve hizmet olduğunu aktaran Özbaş, bu geleneğin sürdürülmesinin aile bağlarının ve toplumsal dokunun korunması bakımında hayati önem taşıdığını bildirdi.

Yaşlıların sorunlarının en aza indirilmesi ve çözülmesi için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Özbaş, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımız geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültürümüzü ve toplumsal değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, cemiyet hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Yaşlılara gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkemizde ilk vakaların görülmeye başladığı günden itibaren bugün kutladığımız 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde de huzurevlerimizde hizmet almakta olan yaşlılarımızın sağlığı açısından ziyaretçi kabulü yapılmamakta, çeşitli kısıtlamalar ve en üst düzeyde tedbirler uygulanmaktadır. Huzurevlerinde hizmet almakta olan büyüklerimiz ile görüşme gerçekleştirmek isteyen yakınları online olarak görüşmeler gerçekleştirebilmektedir.

Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız. En verimli çağlarını ülkesine, milletine hizmetle geçirmiş bütün değerli büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum."

Birleşmiş Milletler, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Yaşlılar Günü - Son Dakika

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