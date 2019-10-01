Dünya Yaşlılar Günü: 2050 yılında her 6 kişiden biri 65 yaş ve üzeri olacak
1 saat önce
Yaşlı bireylerin sağlığı konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla her yıl 1 Ekim'de 'Dünya Yaşlılar Günü' kutlanıyor. Günümüzdeki eğilimler dünya genelinde yaşlı nüfusun her geçen gün arttığını ve 2050 yılında her 6 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olacağını gösteriyor
Yaşlı bireylerin sağlığı konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla her yıl 1 Ekim'de 'Dünya Yaşlılar Günü' kutlanıyor. Günümüzdeki eğilimler dünya genelinde yaşlı nüfusun her geçen gün arttığını ve 2050 yılında her 6 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olacağını gösteriyor.
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 'Dünya Nüfus Beklentileri: 2019 Revizyonu' başlıklı raporda günümüzde 143 milyon olan 80 yaş ve üzeri nüfusun 2050 yılında üçe katlanarak 426 milyona yükseleceği öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:16
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